Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç...
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Sivas

Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç...

Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor Korona virüse özel Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediyor.

16.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:26
Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç...

Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor

SİVAS - Korona virüse özel Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediyor.

Dünya'da ve Türkiye'de etkisini devam ettiren Korona virüs salgınıyla ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu. Sivas'ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, Korona virüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye de tek olma özelliği taşıyor. Korona virüs ölümlerine özel olarak üretilen patentli tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Korona virüs ölümlerinde kullanılan tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

Korona virüs ölümlerine özel tek kullanımlık tabutların 16 ülkeye ihraç edildiğini belirten firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, "Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir. Kovid-19'un ortaya çıkması ile birlikte Kovid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Kovid-19 cenazelerine özeldir. Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor" dedi.

Virüs Çin'den, tabutlar Sivas'tan... Sivas'da üretilen antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç...

Kaynak: İHA

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