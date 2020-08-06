VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 1.238,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 1.238,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.243,25, en düşük 1.237,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.238,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.220-1.240 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 1.236,50 puandan tamamlamasının ardından akşam seansında 1.240,00 seviyesine çıkmıştı.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.225 puanın destek, 1.270 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA