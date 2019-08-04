Video | Fransız mucit kendi tasarladığı hoverboardla Manş Denizi'ni uçarak geçmeyi başardı

Fransız mucit Franky Zapata, ikinci denemesinde, kendi tasarladığı hoverboardla (uçan kaykay) Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.

Beş küçük jet motoruyla çalışan platform üzerinde, sırt çantasında gazyağı taşıyan Zapata, Fransa'nın Sangatte bölgesinden bu sabah yerel saatle 07.17'de havalandı. Zapata'ya 3 helikopter gözlemci olarak eşlik etti. Euronews.com'da Görüntüle