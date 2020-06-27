Vezirköprü'de TMO ofisi açıldı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Vezirköprü'de buğday ofisi açıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Vezirköprü'de buğday ofisi açıldı.

Alım için hazırlıklarını tamamlayan TMO, Karadenizbirlik Kooperatifi alım yerinde çalışmalarını tamamlayıp buğdayını getirecek çiftçileri bekliyor.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, TMO ile görüşmeleri sonucunda ilçede buğday ofisinin açıldığını söyledi.

Vezirköprü'de hasat başlamadan açılan TMO ofisinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Kaya, "Çiftçimiz ayağına getirilen bu hizmet sayesinde kazançlı çıkacak. Çiftçi kardeşlerimize kazasız ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

Kaya, geçen yıl yaklaşık 500 ton buğday teslim alındığına işaret ederek, bu yıl buğdayda ton başına TMO'nun sert ekmeklik buğday için 1650, diğer ekmeklik buğday için 1600, düşük vasıflı buğday için 1425 lira fiyat açıkladığını kaydetti.

Kaynak: AA