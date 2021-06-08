Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı

Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerekli izni olmadan veteriner ilaçları sattığı tespit edilen bir işyeri sahibine 30 bin 450 lira para cezası kesildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gerekli izni olmadan veteriner ilaçları sattığı tespit edilen bir işyeri sahibine 30 bin 450 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre; Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde kaçak yoldan veteriner ilaçların satıldığı bilgisine ulaşan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 25 bin lira olan 320 kutu kaçak hayvan ilacı ele geçirdi. Emniyet güçleri tarafından işyeri sahibi R.P.'ye Türk Ceza Kanununun 186/1. Maddesi uyarınca "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçundan 30 bin 450 lira para cezası kesildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 askerimiz şehit oldu
Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 askerimiz şehit oldu
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Veteriner ilaçları satan bir işyerine ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:46:50. #1.15#

title