Vergi Dairesindeki Bombalı Saldırıyı Düzenleyen Terörist Yakalanacağını Anlayıp İntihar Etmiş

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde dün meydana gelen patlamanın, çanta içindeki bombayla gerçekleştirildiği saptandı.

Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen terörist Ersen Ertogan, Ankara'dan Osmaniye'ye kadar izlendi, yakalanacağını anlayınca intihar etti.

BOMBA YÜKLÜ ÇANTAYI GİRİŞE BIRAKMIŞ

Adana, Şırnak ve Mardin'de yapılan operasyonlarla olaya karışan 8 kişi yakalandı. Saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kameraların görüntülerini inceleyerek, içinde bomba düzeneği bulunan çantayı vergi dairesinin girişine bırakanın Ersan Ertogan olduğunu tespit etti.

YPS'DE EĞİTİM ALMIŞ

Mardin Mazıdağı doğumlu olan 27 yaşındaki Ersen Ertogan'ın, PYD'nin kontrolündeki Suriye kırsalında, YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlendi. Ertogan'ın, saldırının ardından Suriye'ye kaçmak için yola çıktığı tespit edildi.

OSMANİYE'YE MÜTHİŞ TAKİP



Hızla takip başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ersan Ertogan'ı Osmaniye'ye kadar izledi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA HAP İÇEREK İNTİHAR ETTİ

İçinde bulunduğu araç saat 04.00 sıralarında durdurulan ve yakalanacağını anlayan Ertogan'ın hap içerek intihar ettiği belirtildi. Aynı araçtaki 2 kişi yakalandı. Adana, Şırnak ve Mardin'de de operasyon düzenlendi. Toplam 8 kişi gözaltına alındı.