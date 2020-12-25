Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek

25.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:24
Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek

Afyonkarahisar'da kentsel dönüşümün uygulanacağı Mısri mahallesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Afyonkarahisar'da kentsel dönüşümün uygulanacağı Mısri mahallesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak. Toplantıda TOKİ bürokratları mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulunacak.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen ile bir araya geldi. Toplantıda Mısri mahallesinde hayata geçecek '1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde gelinen aşama değerlendirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, halkın kafasında oluşan belirsizlikleri ve soru işaretlerini ortadan kaldırma adına önümüzdeki hafta Mısri Mahallesi'ndeki mülk sahiplerinin katılımıyla bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı.

30 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen'in yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere TOKİ yetkilileri ve ilgili daire müdürlerinin katılacağını ifade eden Başkan Zeybek, bu toplantıda verilecek bilgilerin birinci ağızdan halka aktarılacağını, kulaktan dolma bilgilere rağbet edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miray Daner Acun Ilıcalı Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Vitor Hugo Mustafa Er Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Bakan Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:34:25. #1.15#
title