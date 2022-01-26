Van'da "Tiyatro Günleri" etkinliği devam ediyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve yetişkinlere yönelik başlattığı "Tiyatro Günleri" etkinliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda amacıyla kentte sanatsal ve kültürel alanda etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesi organizasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezinde çocuklara yönelik tiyatro gösterimi yapıldı.

Yarı yıl tatilinde oyuna ilgi gösteren çocuklar doyasıya eğlendi.