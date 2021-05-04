Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
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Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu

Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, sokakta yanmış erkek cesedi bulundu.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, sokakta yanmış erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumuna götürülen cesetle ilgili inceleme başlatıldı. 

İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle Yazıcı Sokak'ta, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, sokakta yanmış bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polisler geldi. Cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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