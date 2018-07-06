Van'da 'Merdiven Altı' Üretim Yapanlara Operasyon

Van Büyükşehir Belediyesi, 'merdiven altı' olarak tabir edilen kaçak işletmelere göz açtırmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, satışa hazır 1 ton süt, 100 kilogram yoğurt ve bitkisel yağlar ele geçirildi. Sağlıksız ortamda üretim yapan iş yerine cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen süt ve süt ürünleri ise imha edilmek üzere el konuldu.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Düzyol Sokakta bulunan bir işletmeye ani baskın yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işletmede yapılan denetimde, sağlıksız ortamda üretilen süt ve süt ürünleri ele geçirildi. Ürünler olay yerinde imha edilirken, küflenmiş yoğurt ve kaymak olarak kullanıldığı belirlenen bitkisel yağlar ise dikkat çekti.

Kent merkezi ve ilçelerde sürekli olarak denetim yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda gıda üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere bu ürünleri satan iş yerlerine yönelik de sürekli çalışma yapmaktadır.

Belediye yetkilileri, vatandaşların da hijyen kurallarına uygun olmayan gıda üretimi veya satışına şahit olduklarında Alo Gıda 174 ve Alo Zabıta 153 kanalıyla şikayette bulunabileceklerini kaydetti. - VAN