Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi - Haberler
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Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Van'ın Özalp ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Yarımkaya Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Esra Alpdağtaş'ın doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları Alpdağtaş'ı 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu iyi olan Alpdağtaş'ın yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi

Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi

Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi

Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi

Son dakika haberi: Hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika habere göre Van'ın Özalp ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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