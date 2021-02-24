Van'da "en kırılgan yerel topluluk üyeleri"ne mesleki eğitim veriliyor
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Van'da "en kırılgan yerel topluluk üyeleri"ne mesleki eğitim veriliyor

24.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:14
Van'da

Van'da uygulanan "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" ve "Uygulamalı Çiftçi Okulu" projelerinin değerlendirme...

Van'da uygulanan "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" ve "Uygulamalı Çiftçi Okulu" projelerinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin değerlendirme toplantısı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, toplantıda yaptığı konuşmada, projelerin küresel dayanışmanın en iyi örneklerinden olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına rağmen 1344 faydalanıcıya eğitim verildiğini belirten Selışık, bunun 782'sinin kadın olduğuna dikkati çekti.

Bir yıllık dönemde önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Selışık, şunları kaydetti:

"Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da uygulanan projeler kapsamında şu ana kadar 48 mesleki eğitim kursu açıldı. Bu kurslarda 1344 kişiye eğitim verildi. İstihdam olanağını artırmak için 10 ilde özel sektör temsilcileri ile istişare toplantıları gerçekleştirdik. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile en kırılgan yerel topluluk üyelerine tarımsal eğitimler vererek istihdamlarının sağlanmasını amaçlıyoruz. Van'da otlu peynirin kalitesinin artırılması amacıyla kursiyer kadınlara uygulamalı eğitimler veriliyor. Bu sayede kadınların iş olanağı artacak."

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Saha Koordinatörü Kenan Polat, Proje koordinatörü Çağatay Cebi, Eğitim Koordinatörü Kerem Demirel ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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