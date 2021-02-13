Van'da bankadan zimmetine para geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

Van'da 795 bin lirayı zimmetine geçirip bahis oynadığı iddia edilen bankanın müdür yardımcısı tutuklandı.

Van'da 795 bin lirayı zimmetine geçirip bahis oynadığı iddia edilen bankanın müdür yardımcısı tutuklandı.

Özalp ilçesindeki bir banka şubesinde 3 Ağustos 2018'de müdür yardımcısı (operasyon yetkilisi) olarak işe başlayan C.O'nun, farklı zamanlarda toplam 795 bin lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

Parayı bahis sitelerinde oynayarak kaybettiği belirlenen C.O. hakkında banka müfettişlerince rapor hazırlandı.

Ön rapor doğrultusunda hakkında suç duyurunda bulunulan C.O. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Özalp Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol