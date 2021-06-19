Van Büyükşehir Belediyesi Ağaçları Zararlılara Karşı İlaçlıyor
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Van Büyükşehir Belediyesi Ağaçları Zararlılara Karşı İlaçlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Ağaçları Zararlılara Karşı İlaçlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesi park, bahçe, orta refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçları zararlı böceklere karşı ilaçlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi park, bahçe, orta refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçları zararlı böceklere karşı ilaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla ağaçlardaki zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, havaların ısınması ve nem oranının artması ile ağaçlarda oluşan hastalık ve zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.

Periyodik olarak yapılan ilaçlama çalışmaları insan ve ağaç sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla sabah 04. 00 ile 07. 00 arasında yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Mayıs ayında başlayan ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar 3 ayrı periyotta yapılmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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