VALORANT Game Changers duyuruldu!
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VALORANT Game Changers duyuruldu!

VALORANT Game Changers duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

VCT Game Changers, Riot Games tarafından resmen duyuruldu.

VCT Game Changers, Riot Games tarafından resmen duyuruldu. Kadınlar ve yeterince temsil edilmeyen cinsiyetler için bir turnuva devresi olacak. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenecek. Yeni VALORANT EMEA Game Changers devresinde önümüzdeki üç ay boyunca üç turnuva olacak.

DACH Riot Games Marka Müdürü Vera Wienken yaptığı açıklamada, "Şu anda, e-spor endüstrisi profesyonel düzeyde kadın temsilinin ciddi bir eksikliğinden muzdarip" dedi. "Daha fazla kadına e-spor hayallerini sürdürmeleri için ilham vermek istiyorsak, bu oyunları daha erişilebilir hale getirmek için doğrudan harekete geçmemiz ve gelecek yıllarda girebilecekleri eşit bir oyun alanı yaratmamız gerekiyor. VCT Game Changers EMEA'nın AB'deki kadınlar için VALORANT becerilerini sergilemeleri ve adil, güvenli bir ortamda, ancak yine de ekosistem içinde rekabet etmeleri için bir basamak olmasını istiyoruz."

Bu programın ikinci bölümü olan VCT Game Changers Academy, aylık turnuvalar oluşturarak oyunculara yarı profesyonel ve taban seviyesinde rekabet etmeleri için daha fazla fırsat verecek. Akademi etkinlikleri, VALORANT içindeki en büyük topluluklardan biri olan GALORANT'larla ortaklaşa düzenlenecek.

GALORANT'lar daha önce geçen Eylül ayında "For the Women Summer Showdown" turnuvası düzenlemişti. Hem VCT Game Changers Serisi hem de Akademi, VALORANT Şampiyonlar Turu için yeni nesil süper yıldızları yaratmaya çalışacak.

İlk iki açık eleme turnuvası sırasıyla 27 Eylül ve 25 Ekim'de başlıyor. Altı günlük etkinliklerde, ikinci turnuva karma etkinlik olacak. Takımların kadrolarında en az üç kadın olması gerekecek ve her iki turnuvada 20.000 € ödül havuzuna sahip olacak.

Kaynak: Playerbros

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