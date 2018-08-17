Vali Şahin ve Başkan Uysal, Şile Yağlı Güreşleri'ni İzledi

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 12. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'ni izledi.

Vali Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporlarının önemine değinerek, Türkiye'nin ata sporlarına yeniden sahip çıkmaya başladığını söyledi.

Kökü derinlerde olan bir millet olduklarını ifade eden Şahin, "Ata sporlarımız aynı zamanda bizim geleneklerimizi, dünyaya bakışımızı, duygu ve düşüncelerimizi yansıtan sporlardır. Bunun için önemlidir ve yaşatılmalıdır. Hep birlikte bunlara sahip çıkarsak birçok alanda olduğu gibi spor alanında da dünyaya bir teklifimiz olmuş olur." diye konuştu.

Şile'nin organik tarımı, Şile bezi, tabiatı ve deniziyle İstanbul'un güzel bir ilçesi olduğunu dile getiren Şahin, bu açıdan Şile'nin örnek bir belde olduğunu ve korunması gerektiğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da belediyelerin ata sporu olan güreşe sahip çıktığına işaret ederek, belediyeler olarak geleneksel sporları unutmadan, yeni nesillere aktarmak için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise 40'ı başpehlivan olmak üzere 300'e yakın pehlivanın katıldığı yağlı güreşlerin yeni yaptıkları tesis ile her yıl daha cazip hale geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Vali Şahin ve Başkan Uysal'a, Şile'nin organik ürünlerinden oluşan hediye sepetini takdim etti.

Protokol üyeleri, daha sonra güreş kurasını çeken başpehlivanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre güreşleri seyretti.