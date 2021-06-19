Vali Özkan Göksu Şelalesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Özkan Göksu Şelalesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Özkan Göksu Şelalesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Vahdettin Özkan beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Hadim ilçesinde Aladağ bölgesinde, Göksu Nehri üzerinde bulunan ve "Yerköprü" olarak da anılan Göksü Şelalesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Vahdettin Özkan beraberinde AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Hadim ilçesinde Aladağ bölgesinde, Göksu Nehri üzerinde bulunan ve "Yerköprü" olarak da anılan Göksü Şelalesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Özkan ve Milletvekili Sorgun, kırsal turizm ve alternatif turizmin kalkınması için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: Habermetre

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