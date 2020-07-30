Vali Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerine katıldı Havadan ve karadan trafik denetimlerini inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Havadan ve karadan trafik denetimlerini inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat eden vatandaşlardan trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymalarını istedi.

Karaloğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Saka'yla helikopterden kenti ve Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.

Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Emniyet kemeri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan Karaloğlu, vatandaşlara şeker, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Alınan tedbir ve denetimlere ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Karaloğlu, her bayramda tatile çıkan ve memleketlerine giden vatandaşlardan dolayı ciddi yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Önce havadan helikopterle şehrin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarını denetlediklerini bildiren Karaloğlu, trafikte aşırı yoğunluğun olmadığını gördüklerini aktardı.

Yönetilebilir bir yoğunluklarının olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Şehre giren trafikten daha çok şehirden çıkan bir trafiğin olduğunu gördük. Diyarbakır aslında göç veren değil göç alan şehir. Komşu illerden çok fazla göç aldığı için bayram tatili dolayısıyla şehirden çıkışlar girişlerden daha çok olduğunu gözledik. Ölümlü bir trafik kazamız yok. Sadece 5 yaralamalı trafik kazamız var. Temennimiz hiç trafik kazasının ve can kaybının olmadan bayramı tamamlamaktır."

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaloğlu, "Ne olur hiç kimse yorgun araç kullanmasın. Bir müddet erken varmak için hız kurallarını ihlal edip, bayram evlerini hüzün evlerine çevirmeyiniz. Geçen Kurban Bayramı'ndan özellikle ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalma olmuştu. Aldığımız tedbirlerle bu bayramda da ölümlü kazaları azaltırız veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Karaloğlu, son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada, trafikte kazaya sebep olan en büyük hatanın şerit ihlali olduğunun tespit edildiğini anımsattı.

Bölünmüş ve otoyollarda sürücülerin şerit ihlali yapmamaları konusunda uyarıda bulunan Karaloğlu, sol şeridi işgal ederek trafikte seyretmenin de en büyük hata olduğunu vurguladı.

Sol şeridin sollama maksadıyla kullanılan bir şerit olduğunu anlatan Karaloğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisini sol şeride atan, sağ tarafa atmayı düşünmediğinden kazalara sebebiyet veriyor. Türkiye'de kendisini sol şeride atma hastalığı var ve sol şeritte bulunan sağ şeride geçmeyi düşünmüyor. Bu durum kazalara neden oluyor. Kurallara uyduğumuz zaman her geçen gün daha iyiye gideceğiz ve kazalarda azalmalar söz konusu olacak. Bayramda hem trafik hemde pandemi konusundaki kurallarına uyarsak kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumuş oluruz. Hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyor, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA