Vali Karadeniz, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu

Manisa'da yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili Ankara'da bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

Manisa'da yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili Ankara'da bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

Manisa'da yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve projelerle ilgili çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Vali Yaşar Karadeniz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret etti.

Manisa'da yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile projelerin değerlendirildiği ziyaretlerde Vali Yaşar Karadeniz'e AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da eşlik etti.

Yunus Emre Yılı etkinlikleri değerlendirildi

Vali Yaşar Karadeniz Ankara ziyaretinde, 2021 Yunus Emre Yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili değerlendirmeler yapmak üzere, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'i de ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı