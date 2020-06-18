Vali Kaldırım'dan veda mesajı
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Vali Kaldırım'dan veda mesajı

Elazığ'dan Sakarya Valiliği'ne atanan Çetin Oktay Kaldırım, yayımladığı mesajla kente veda etti.

Vali Kaldırım'dan veda mesajı
18.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:02

Elazığ'dan Sakarya Valiliği'ne atanan Çetin Oktay Kaldırım, yayımladığı mesajla kente veda etti.

3 Temmuz 2017 tarihinde başladığı Elazığ Valiliği görevimden son çıkan kararname ile Sakarya Valiliği görevine atandığını anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Halka hizmet Hakka hizmettir ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla Elazığ'da şerefle ve gururla görev yaptığım 3 yıllık süre içerisinde tarafsız, adil, dürüst, halkın içinde, sahada ve verimli şekilde çalışarak, hep birlikte Elazığımızın sorunlarını çözmeye ve sıkıntılarını gidermeye gayret gösterdik.Elazığ'da göreve başladığım ilk günden bu yana bu şehrin var olan potansiyelini hak ettiği en üst noktalara taşımak için her alanda çalışmalarda bulunma gayreti içinde olduk.Şehrin dünyaya açılması, yeni nesil sektörlerde ön planda yer alması, tam bir yazılım, inovasyon ve AR-GE üssü olması, yeni nesil seracılık, doğal ve organik gıda vadisi olması, hizmet sektörü ve turizmde bir cazibe merkezi haline gelmesi, tarım, eğitim, sağlık, turizm gibi sektörlerde hızlı gelişmesi için yoğun bir çalışma içine girdik ve bu hedefe dönük ortaya koyduğumuz vizyonu gerçekleştirmeye çalıştık"dedi.

Saklıkapı, Karaleylek kanyonlarının keşfine de değinen Vali Kaldırım," Buraların ilimiz, ülkemiz ve hatta dünya turizm destinasyonlarına kazandırma çalışmalarından Hazarbaba Kayak Merkezi'nin altyapısının güçlendirilmesi ve yeni pistler açılmasına, Türkiye'nin en büyük macera Parkı ve zepline parkurunun yapılmasından Tasarım ve İnovasyon Merkezi kurulmasına kadar birçok ilk sayılabilecek projeyi hayata geçirdik. Proje ve sonuç odaklı çalışma anlayışımız ile şehrin tüm dinamiklerini sürece dahil ederek, birlik ve beraberlik içerisinde, yatırımcılarla oluşturulan son derece sıcak yatırım iklimi sayesinde Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer yatırım alanlarında şehrimizin işsizlik problemini ortadan kaldıracak istihdam hamlelerini başlattık ve yeni OSB'lerin kurulması, iki adet İŞGEM projesinin hayata geçirilmesi, jeotermal su kaynaklarının bulunması, Seracılık İhtisas OSB ve Ekoköy planlamaları, Fidecilik Üretim Merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Gençlik Kamp Merkezleri, Türkiye'nin ilklerinden olan Elazığ Tasarım ve İnovasyon Merkezinin kurulması, Elazığ Tekstil Endüstri Park gibi önemli projeleri istihdam ve üretim anlamında bu şehrin geleceğine mühür vuracak projeler olarak hayata geçirdik. Bir çok yerli ve yabancı yatırımcıyı ilimize getirerek farklı sektörlerde yatırım yapmalarını sağladık"ifadelerini kullandı.

"Depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasını temin ettik"

24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremi anımsatan Kaldırım,"Deprem anında ve akabinde yine yoğun bir tempoyla çalıştık. Depremin olduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve talimatlarıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ilk günden itibaren ilimize gelip yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları ve sürecin yönetiminde bulunmaları, haftalarca sürekli ilimizde bulunarak gece gündüz demeden yoğun bir tempo içerisinde çalışmaları şehrimiz açısından adeta bir şans ve fırsat olmuştur. Deprem süresince şehrin siyasi aktörlerinden kamu görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına, gönüllülerden muhtarlarımıza toplumun bütün kesimleriyle birlik ve bütünlük halinde hareket ederek ve kenetlenerek yaraların hızlı ve sorunsuz bir şekilde sarılması gayreti içerisinde olduk. Elazığ olarak afetle son derece etkin, hızlı, başarılı ve koordineli mücadelemiz bir model olmuş ve sonrasında bu tecrübeden hareketle dünyaya örnek olacak bu başarının modellenmesi çalışmaları tarafımızdan yapılmıştır. Diğer bütün acil hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın barınması için rekor sürede geçici konteyner alanlarını inşa ederek vatandaşlarımızın yerleşimine sunduk ve kalıcı konutların yapımına hızlı bir şekilde başladık.Deprem sonrası günlük olarak birebir çalışmaları yerinde inceleyerek yerinde ve sahada sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine son derece özen gösterdik, devletimizin bu süreçte hızını, büyüklüğünü ve gücünü göstererek depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasını temin ettik. Yine dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını ile mücadelede ilimiz Türkiye'de en başarılı illerden birisi olmuş ve aldığımız tedbirler ve örnek uygulamalarla bu mücadelede son derece başarılı olduk"diye konuştu.

"Bu şerefli görevin hakkını vermeye çalıştım"

Kaldırım mesajının devamında ise," Elazığımız tarihi derinliği, medeniyet birikimi, sağlam kodları, vatan ve bayrak sevgisiyle zirveleşen, sağlam duruşu, milli ve manevi hasletleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi ve de yaşadığımız, hizmet etmekten şeref duyduğumuz şehir olması itibariyle başımızın tacıdır. Elazığ tarih sahnesinde var olduğu günden beri birçok tarihi süreç yaşamış, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarında hep ön safta bulunmuş, Anadolu'nun kalbi ve nirengi noktası olmuş, bulunduğu bölgede necip Türk milletine hep şanla şerefle hizmet etmiş ve vatan için muhkem bir kale hüviyetinde olmuştur. Aziz ismiyle müsemma olan bu şehir bu hüviyetini içinde yüzyıllardır mukim bulunan şerefli insanlardan almış ve adeta en önemli hasletleri olan vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverliğiyle şerefyap olarak zirveleşmiştir. Bunun yanı sora Elazığ insanı son derece kadirşinastır ve varlık sebebi olan devletini, devleti temsil edenleri ve kendine hizmet edenleri hep takdirle yad etmiş ve baş tacı etmiştir. Bu değer ve hasletlere haiz Elazığımız tarih boyunca hep önemli misyonları üstlenmiş ve deprem akabinde belkide şahit olduğu en önemli tarihi süreçlerden birini başarıyla atlatmıştır. Bu tarihi süreçte ve görev süremiz boyunca en hassas bir şekilde üzerinde durduğumuz husus her zaman gözbebeğimiz gibi koruduğumuz birlik ve beraberliğimiz, kenetlenmemiz ve geleceğe umutla bakmamız olmuştur. Bu güzide şehri Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapma gibi bir ülkü etrafında kenetlenmeyi başarmış, el ele, omuz omuza vererek bu günlerin omuz omuza yüklediği tarihi misyonu layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olmuşuzdur. Bundan sonrada bu ruhla hareket edildiği sürece ben inanıyorum ki çok değil birkaç yıl sonra Elazığımız Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri ve en önemli yatırım şehri olacaktır. Şehrimiz, vizyonu, projeleri, gelişen altyapısı ve çözüm odaklı, doğru çalışmalarıyla yeniden şahlanacak, yatırım ve istihdam olanaklarıyla nitelikli göç alan bir şehir haline gelecektir. Bütün bunların gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum. Yeter ki şehir birlik beraberlik içinde pozitif, proje odaklı hareket etmeye devam etsin, olumsuzluktan değil olumlu şeylerden beslensin, iş üretsin, şehrin önde gelenleri, sahipleri ve akil insanları bu aziz şehre, halkına ve iş dünyasına moral versin, destek olsun. Elazığ'ı kalkındırma, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapma, şehri tam bir üretim ve cazibe merkezi yapma, kenetlenme, örnek birliktelik ortaya koyma herkesin ve her kesimin en önemli hedefi olmalıdır. Garibana el uzatma, yetimlerin başını okşama, kimsesize kimse olma, dertlilere çare olma, yeniden bu şehri ismine yakışır bir şekilde aziz kılma, tarihi misyonu ve kadim değerleriyle buluşturma, vatan ve millete bayraktar olma, vatanın bağrında muhkem bir kale yapma her daim başucu düsturu olmalıdır. Ben Elazığ'da görev yaptığım süre boyunca omuzlarımda hep bu önemli sorumluluğu hissettim ve bu şerefli görevin hakkını vermeye çalıştım. Hep halkın içinde olarak, bu şehrin aziz insanlarıyla el ele, gönül gönüle vererek bu aziz şehir ve bu şehrin şerefli mukimleri için çalışma gayreti içinde olduk. İnşallah görevimizi layıkıyla yapmışızdır.Bu süreçte şahsıma duyulan sevgi, güven ve gösterilen teveccühe can-ı gönülden teşekkür ediyorum.Tarihimizin, kültürümüzün, sanatımızın, musikimizin ses ve söz ırmağı aziz şehir Elazığ'ımızın her alanda hak ettiği yere ulaşması buradan ayrılırken tek temennim olacaktır.Tabi güzellikleri, verimli toprakları ve kadirşinas insanlarıyla ülkemizin kadim ve en önemli vilayetlerinden biri olan Elazığ'da görev yaptığım yıllar hayatımın en müstesna yılları olarak hafızamda yer alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Elazığ Valiliğinde görev yaptığım süre içerisinde, benimle birlikte azim ve büyük bir gayret içinde çalışan değerli mesai arkadaşlarıma, adli ve askeri erkana, kaymakamlarımıza, emniyet, jandarma teşkilatı çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, mahalle ve köy muhtarlarımıza, basınımızın değerli mensuplarına, her kademeden kamu görevlilerine ve beni bağırlarına basan civanmert Elazığlılara saygı ve sevgilerimi sunarım.Hakkınızı helal ediniz"diyerek veda etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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