Vali Gökmen Çiçek: "Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminim"
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Vali Gökmen Çiçek: "Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminim"

Vali Gökmen Çiçek: 'Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine yeni başlayan İsmail Kumartaşlı ve yönetimini makamında kabul etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine yeni başlayan İsmail Kumartaşlı ve yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Çiçek Başkan Kumartaşlı'ya hitaben, "Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminim" dedi.

19 Haziran'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine yeniden başlayan Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Verdiği kararla birlikte dernek başkanlığı görevinden istifa eden Kumartaşlı, ardından 19 Haziran'da yapılan genel kurulda yeniden aday olarak başkanlık görevine başladı. Başkan Kumartaşlı, şehit aileleri ve gaziler için çalışmalarını sürdürürken Vali Gökmen Çiçek'e de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Gökmen Çiçek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminim" dedi.

Ziyaret günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Vali Gökmen Çiçek: 'Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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