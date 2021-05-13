Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bayramın ilk gününde uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bayramın ilk gününde uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehirlerarası yollardaki güvenlik noktalarında jandarma ve emniyet personeli yoğun mesaisini sürdürüyor. Ramazan Bayramı nedeniyle Vali Erkaya Yırık, Keban ve Hankendi kontrol noktalarında görevde olan jandarma ve polisleri ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı. Öte yandan Vali Yırık, yolculuk yapan vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edip pandemi tedbirlerini hatırlattı.

Ramazan bayramını tam kapanmaya denk gelmesiyle farklı şekilde idrak ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Elbette ki bu süreçte kendisine has yapısı ve şartlarıyla böyle olması gerekiyor. Vatandaşlarımız da gerçekten iyi niyetli bir şekilde bu sürece itibar ediyorlar. Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün emniyetimizin kontrol noktasında polislerimiz ve jandarma ekiplerimizle bayramlaşıyoruz. Şuan da kontrol noktasındayız. 7/24 saat kesintisiz bir şekilde görev yapan canlarını ortaya koyan kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Vali Erkaya Yırık, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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