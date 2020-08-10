Vali Doruk Şavşat'ta incelemelerde bulundu
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Vali Doruk Şavşat'ta incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu.

Vali Doruk Şavşat'ta incelemelerde bulundu
10.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:34

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu.

Doruk ve eşi Meral Doruk'un ilçe ziyaretlerine, Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın eşlik etti.

Vali Yılmaz Doruk ve beraberindekiler, ilk olarak Tepeköy Geleneksel Yaşam Kültürü Müzesini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Müzenin ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sunacağına inandığını dile getiren Doruk, ardından Cevizli köyünde bulunan tarihi Tibet Kilisesinde incelemelerde bulundu.

Köylülerle bir süre sohbet eden Vali Doruk, kilisenin tarihi hakkında köy muhtarı Bayram Dursun'dan bilgi aldı.

Doruk, tarihi kilisede arkeolojik kazı çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı söyledi.

Köylülerin talep ve isteklerini dinleyen Doruk, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA

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