Vali Çelik şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Ramazan Bayramı arifesinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'nın Emet ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Ramazan Bayramı arifesinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'nın Emet ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileğini yineleyen Vali Çelik, şehit Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet diledi. Şehidin annesi Havva Asan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Vali Çelik, "Huzurumuzu canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine borçluyuz. Her birinizin başımızın üstünde yeri var, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı