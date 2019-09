Vali Çakacak, gaziler onuruna yemek verdi

20.09.2019 14:57

Eskişehir Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.



Kentteki bir otelde düzenlenen yemeğe; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Harun Karacan Utku Çakırözer, Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gazi yakınları katıldı. Türk milleti olarak vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir millet olduğumuza dikkat çeken Vali Çakacak, programda yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu yemekte, siz kıymetli gazilerimiz ve değerli gazi aileleriyle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Davetimize icabet edip teşrifte bulunduğunuz için; bu yemek vesilesiyle birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize anlamlı katkılar sunduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Birlik ve bütünlüğümüzün, özgürlük ve bağımsızlığımızın en kıymetli simgeleri olan şehit ve gazilerimizin, devletimizin varlığının güvencesi ve sembolü olarak her zaman Türk milletinin gönlünde ebediyen yaşayacağını bildiren Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Türk milleti olarak vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir milletiz. Aziz milletimizin nezdinde de, kalbinde de şehitlerimizin ve gazilerimizin müstesna bir yeri vardır. İslam inancında en yüksek paye peygamberlikten sonra şehitlere verilmiştir. Yaşayan en yüksek mertebe ise şüphesiz ki gaziliktir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de birçok rütbesi, unvanı vardır; ama en büyük rütbesi gaziliktir. Çünkü gazilik, milletimiz nezdinde yaşayan en yüksek makamdır. 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımızda çok şükür bugün özgür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Geleceğin büyük Türkiye'ni oluşturabilmek adına eğitimden sanata; ekonomiden spora her alanda ülkemizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bizler her şeyin en güzeline layık aziz milletimiz adına müreffeh yarınların hayalini kurup, planlarını yaparken geçmişimizi, geçmişte milletçe yaşadığımız acı hatıraları asla unutmuyoruz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mübarek kanları ile bize ebedi bir yurt olan Anadolu coğrafyasında yaşamanın, bu coğrafyada var olabilmenin zorluğunu hepimiz biliyoruz. Türk milleti bu bilinç sebebiyledir ki bin yıldır nice saldırıya, nice istilaya, nice işgal girişimine karşı el ele vererek, kol kola girerek, canını kanını feda ederek bu topraklara hiçbir düşman çizmesini değdirmemiş ve ne bedel ödenmesi lazımsa o bedeli ödemekten çekinmemiştir."



Vali Çakacak'ın konuşmasından sonra yenilen yemeğin ardından, İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı yemek duasıyla program sona erdi. - ESKİŞEHİR

