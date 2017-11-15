Vali Atik'e Ziyaret

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilcisi İbrahim Ethem Göztok ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Atik, "Ülkemizde milli ve insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirme amacı ile yola çıkan bu genç kardeşlerimizi kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.



TÜGVA Temsilcisi Göztok da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Daha sonra Göztok, Vali Atik'e TÜGVA tarafından yayınlanan "Özçekim" adlı dergiyi hediye etti.