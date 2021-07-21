Vali Ali Çelik'ten Asım Okat'a taziye ziyareti

Vali Ali Çelik, kısa bir süre önce babasını kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.