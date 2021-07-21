Vali Ali Çelik'ten Asım Okat'a taziye ziyareti
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Vali Ali Çelik'ten Asım Okat'a taziye ziyareti

Vali Ali Çelik'ten Asım Okat'a taziye ziyareti
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Vali Ali Çelik, kısa bir süre önce babasını kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çelik, kısa bir süre önce babasını kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Asım Okat ve ailesini evlerinde ziyaret ederek acılarına ortak olan Vali Ali Çelik, merhum Nevzat Okat'a Allah'tan rahmet diledi.

Okat, Vali Çelik'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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