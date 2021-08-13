Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti

Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Simav'ın Ortaca ve Yavu köylerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler.

Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Simav'ın Ortaca ve Yavu köylerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler.

Misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür eden Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri en verimli ve en hızlı şekilde sunma gayretindeyiz, hep birlikte çaba gösteriyoruz" dedi.

Ziyarette; Simav Kaymakam Vekili Hakan Alkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de yer aldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Ezgi Mola Müge Anlı Deniz Akkaya
Spor Muslera Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Ali Çelik, Ortacı ve Yavu köylerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 23:31:43. #1.15#

title