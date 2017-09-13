Vali Aksoy'dan Doğan'a İadeyi Ziyaret

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a iadeyi ziyarette bulundu.



Vali Aksoy'u kapıda karşılayan Başkan Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretle ilgi açıklama yapan Başkan Doğan, "Sayın Valimizle belediyemizin çalışmaları ve projeleri üzerine sohbet gerçekleştirdik. Turizm hedefimiz başta olmak üzere şehrimizle ilgili projelerimizi kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Doğan, Kocaeli Valisi Aksoy'a İZMEK kursiyerleri tarafından dokunan ipek halı hediye etti. - KOCAELİ