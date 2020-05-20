Valencia Marsilya'yı Mağlup Ederek UEFA Kupası'na Uzanıyor 19 Mayıs 2004'te oynanan UEFA Kupası Finali'nde Valencia ve Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Valencia, Vicente Rodriguez'in penaltıdan attığı gol ve Mista'nın harika golleriyle Marsilya'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

19 Mayıs 2004'te oynanan UEFA Kupası Finali'nde Valencia ve Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Valencia, Vicente Rodriguez'in penaltıdan attığı gol ve Mista'nın harika golleriyle Marsilya'yı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. Kaynak: Dugout