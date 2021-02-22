VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu

VakıfBank, geçen yılın sonu itibarıyla 699 milyar lira aktif büyüklüğe yükselerek Türkiye'nin en büyük ikinci bankası konumuna ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, 2020'de elde ettiği finansal sonuçlarının ardından yeni bir başarıya daha imza attı.

Geçen yılın sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, aktiflerini de 699 milyar liraya yükselterek aktif büyüklükte bir sıra yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankada görev yapan her bir çalışanın her zaman olduğu gibi özellikle salgın sürecinde de büyük özveri gösterdiğini belirterek, "66 yıldır olduğu gibi 2020'de müşterilerimizin daima yanında durduk. İhtiyaçlarını öngörerek hem finansal hem de sosyal çözümler ürettik." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük ikinci bankası konumuna ulaşmasının yalnızca finansal bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Üstünsalih, "Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir. Müşterilerimizin takdiriyle de bulunduğu konumu yükselterek ikinci sıraya oturmuştur. Bu, yalnızca finansal bir sonuç değil, VakıfBank'ın her alanda ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun sağlam bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu başarıyı ülkemizin de bizi takdir ettiği yönünde okuyoruz"

Abdi Serdar Üstünsalih, bankacılık sektörünün sayılarla okunuyor olsa da arka planda başka çarkların da işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi takip edecek, en hızlı şekilde uygulamaya alacaksınız. Yalnızca yerel piyasalardan değil, uluslararası piyasalardan kaynak sağlayacaksınız. Müşteri alışkanlıklarını izleyecek, onları dinleyecek, onlar talep etmeden uygun çözümler sunacaksınız. Yani daima bir adım önde olacaksınız. Ülkenize, sektörünüze yalnızca rakamsal katkı değil, kurumsal sosyal katkı da sunacaksınız. VakıfBank olarak biz gerek spor kulübümüz gerek kültür yayınlarımız gerekse bu ülkenin özel çocuklarına sağladığımız desteklerle elde ettiğimiz bu ikinciliği rakamsal bir sonuçtan daha fazlası, ülkemizin de bizi takdir ettiği yönünde okuyoruz."

VakıfBank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın 35 yıldır başarılarla dolu bir tarihe imza attığını aktaran Üstünsalih, kız çocuklarına destek olmayı en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye'nin dört bir tarafında hayali voleybol olan kızlara imkan tanıdıklarını belirten Üstünsalih, "Onları okullarımızda, altyapımızda yetiştiriyoruz. Onlar da dünya, Avrupa şampiyonu olarak adlarını Guinness rekorlarına yazdırarak bizleri onurlandırıyor. Bu yalnızca VakıfBank'ın değil, Türk kadınının büyük başarısıdır." ifadelerini kullandı.

"Türk kültür dünyasına büyük katkı"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, VakıfBank Kültür Yayınları ile bugüne kadar 85 değerli kitabı okurla buluşturduklarını, üstlendikleri sorumlulukla kültür yayıncılığına da ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

VakıfBank Kültür Yayınları ile sadece 2020'de 50 kitabı okurlarla buluşturduklarını bildiren Üstünsalih, aldıkları geri dönüşlerin bu noktada da bir ihtiyaca çözüm olduklarını gösterdiğini kaydetti.

"VakıfBank olarak özel çocuklarımızın hayaline ortak oluyoruz"

Abdi Serdar Üstünsalih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2017'den bu yana 81 ilde özel çocukların eğitimine katkı sunduklarına anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin geleceği için geleceğimiz olan çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. MEB ile bugüne kadar 39 adet mekatronik ve akıl oyunları atölyesi ile 15 adet yapay zeka atölyesini okullarımızla buluşturduk. Ayrıca, 170'in üzerinde bilişim teknolojileri laboratuvarını da hayata geçirdik. Bu atölyelerimiz sayesinde de yaklaşık 30 bin çocuğumuza dokunduk."

Üstünsalih, yalnızca bankacılıkta değil, diğer alanlarda gösterdikleri faaliyetler ve desteklerle hem ülkenin hem de müşterilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan