Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha...
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Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha...

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha zararlı" "Çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor" Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüklerine rağbet arttı.

29.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:38

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha zararlı"

"Çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüklerine rağbet arttı. Uzmanlar, güneş gözlüklerini resmi optisyenlerden alınması ve işportalarda satılan gözlüklerin gözlere yarardan çok zarar verdiğini açıkladı.

Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüğü kullanımı arttı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz ayları, güneş gözlüğünü kullanılmaması ile birlikte gözlere zararı arttırıyor. Uzmanlar, çocukların da güneş gözlüğü kullanmaya alıştırması gerektiğini ve gözlüklerin resmi optisyenlerden almamız gerektiğinin üzerinde duruyor. Güneş gözlüklerinin özelikle polarize, ultraviyole, gözlüklerin camlarının da büyüklüğü ve renklerinin kahverengi ve füme rengi yönünde olması gerektiği söyleyen uzmanlar, gözleri bozuk olan hastaların da açık havaya çıktığı zaman kararan kontakt lens kullanabileceğini söylüyor.

"Güneş gözlüğü alırken öncelikle ultraviyole korumaya dikkat etmemiz lazım"

Ozon tabakasının incelmesi ile beraber güneşin zararlı ışınlarının dünyaya daha fazla gelmeye başladığını belirten Medipol Üniversitesi Vatan Klinikleri Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Göktuğ Demirci, "Güneş gözlüğü alırken öncelikle ultraviyole korumaya dikkat etmemiz lazım. Güneşten gelen üç çeşit ultraviyole var A, B ve C. Bunların arasında C en kanserojen olanı ama atmosferden geçerken kesiliyor ve dünyamıza sadece A ve B ulaşabiliyor. Ultraviyole A ve B'ye çok fazla maruz kaldığımızda gözdeki zararları kornea tabakasında yanmaya neden olabilir. Göz eti dediğimiz konjonktiva da büyüme olabilir. Katarakta neden olabilir ve sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalığa neden olabilir. Güneş gözlüğünden bunu anlamamız için gözlüğün üzerinde Uv400 bir işaret olması lazım. Bu bizi ultraviyole A ve B'den koruyacaktır." dedi.

"Çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor"

Konuşmasına devam eden Doç Dr. Demirci, "Ultraviyoleni radyoaktif etkisinin yüzde 80'ini insanlar 18 yaşa kadar alabilir. Çünkü, gözün içerisindeki mercek saydam dolayısıyla 18 yaşına kadarda güneş gözlüğü kullanmamız gerekiyor. Çocuklarda da güneş gözlüğü kullanmamız lazım ve çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İşportadan gözlük alıp takmak hiç takmamaktan daha zararlı"

Polarize gözlüklerinde önemine değinen Doç. Dr. Göktuğ Demirci, "Polarizasyon gözümüze yansıyan ışınları engeller. Araba kullanırken yolda yansıyan ışınlar, kış ve su sporu yapanların özellikle polarize gözlük kullanmaları gerekiyor. Polarize gözlüğün dezavantajı ise cep telefonu ekranlarında hafif bulanık görmeye neden olabiliyor. Güneş gözlüğünün camının büyük olması lazım. Gözümüzü kaplaması lazım çünkü güneşten gelen direk gelen ışınların dışında yatay gelen ışınlar güneş gözlüğünün içinden yansıdığı zaman daha da zararlı olabiliyor. Dolayısıyla ne kadar yüzümüzü kapatırsa güneş gözlüğü bu etkiden kurtulmuş oluruz. Koyu renk güneş gözlüklerinin daha çok ultraviyoleni önlendiği söyleniyor ama aslında öyle değil. Ultraviyoleni koruması olmayan bir koyu cam tam tersine ışığı da azalttığı için güneş ışığının zararlı tabakaları retinaya kadar gidebilir. Dolayısıyla cam seçiminde de dikkat etmemiz lazım. Güneş gözlüklerinde daha çok kahverengi ve füme renk camları öneriyoruz. Güneş gözlüğünü resmi optisyen mağazalarından almamız ve alırken de gözlüğün üzerinde CE işaretinin olmasına dikkat etmemiz lazım. İşportadan gözlük almamak lazım ve alınan gözlüğü takmak yerine takmamak daha faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

"Güneş gözlüğü takmak yerine güneşe çıktığı zaman güneşte kararan kontakt lens kullanılabilir"

Numaralı gözlük kullananlarında numaralı güneş gözlüğü yaptırabileceğini ifade eden Doç Dr. Demirci, "Numaralı gözlük yerine yeni çıkan kontak lenslerde bir opsiyon olarak kullanılabilir. Hastalarımız kontakt lensin üzerine güneş gözlüğü takmak yerine güneşe çıktığı zaman güneşte kararan kontakt lens kullanılabilir." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: 'Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha...

Kaynak: İHA

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