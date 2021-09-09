Uzak Şehrin Masalı konusu ne? Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını 25 Filmin üstlendiği dizi de Aslıhan Güner, Begüm Birgören, Timur Acar ile Barış Kılıç başrolleri paylaşacak. Peki, Uzak Şehrin Masalı konusu ne? Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlayacak? Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler? Uzak Şehrin Masalı fragmanı izle! Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor?

Fox Tv'de yayınlanacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin yapımcılığını 25 Film üstlenirken yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturacak. Peki, Uzak Şehrin Masalı konusu ne? Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlayacak? Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler? Uzak Şehrin Masalı fragmanı izle! Uzak Şehrin Masalı nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NE?

"Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız..."

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı… Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay'ı ve çocukları, Affan'ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti… Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu…

UZAK ŞEHRİN MASALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül Pazar günü FOX'ta yayınlanacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI KÜNYESİ

TÜR: Dram

YAPIM ŞİRKETİ: 25 FİLM

YAPIMCI: Fırat Parlak & Koray Şahin

YÖNETMEN: Mustafa Şevki Doğan & Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı

SENARYO VE HİKAYE: Can Sinan

İDARİ YAPIMCI: Arzu Ersan

MÜZİK: Mayki Murat Başaran & Sunay Özgür & Engin Arslan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Zekeriye Kurtuluş

SANAT YÖNETMENİ: Aylin Aday

KOSTÜM SORUMLUSU: Alev Tüysüz

UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner,

Barış Kılıç,

Timur Acar,

Begüm Birgören

Zeynep Eronat

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi de açıklandı. Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül Pazar günü FOX'ta yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimleri Kars'ta gerçekleşti. İlerleyen bölümlerde çekim İstanbul'a taşınacak. İstanbul'daki çekimler ise Beykoz KunduraFabrikası'nda kurulan platolarda ve İstanbul Şile civarlarında gerçekleşecek.

UZAK ŞEHRİN MASALI FRAGMANI İZLE!