ÜSKÜDAR SAHİLDEKİ KAFELERDE CORONVİRÜS SESSİZLİĞİ
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İçişleri Bakanlığı, Üsküdar, Güncel

ÜSKÜDAR SAHİLDEKİ KAFELERDE CORONVİRÜS SESSİZLİĞİ

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

17.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:25
ÜSKÜDAR SAHİLDEKİ KAFELERDE CORONVİRÜS SESSİZLİĞİ

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahildeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, zabıtalarda kafelerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu. Üsküdar Salacak Sahili'nde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı. Üsküdar'daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı. Öte yanda özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilin boş hali ise dikkat çekti. Zabıta ekipleri sahildeki kafeleri açık olup olmadığını denetim yaptı.Kafe çalışanı Recep Kara "Koronovirüs tehlikesinden dolayı kapatma kararı geldi. Bizde kapattık. Temizlik yapıyoruz. Normalde çok kalabalık oluyordu." diye konuştu. Başka bir kafede bulunan bir kişi "Kimse yok kapattık. Ben bekçilik yapıyorum burada" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------------Sahildeki boş kafelerden görüntü-Kapılarının kilitli olması-Sahilden görüntü-Çalışanlar ile röp-Zabıta ekiplerinin denetlemesi-Genel ve detay görüntüler

 

 


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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