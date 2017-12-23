Üsküdar Belediyesinden Toplu Nikah Töreni

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da yaşayan 9 Roman çift, düzenlenen toplu nikah töreni ile hayallerine kavuştu.



Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreni Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çiftlerin yakınları katıldı.



Türkmen tarafından nikahı kıyılan çiftler, sahneye çıkarak gönüllerince eğlendi. Roman müziğinin akışına kendini bırakan çiçeği burnunda çiftler, doyasıya dans etti.



Türkmen, "Bugün biz de çok mutluyuz, çünkü sevdiğimiz gençlerimiz evliliğe ilk adımlarını atıyor. Üsküdar Belediyesi olarak toplu bir nikah töreni düzenledik. Tarihi bir ana, mutluluğa şahitlik ediyoruz. Evlenen çiftlerimizi tebrik ediyorum, Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.