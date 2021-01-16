Uşak'taki kumar operasyonlarında 27 kişiye ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Uşak'taki kumar operasyonlarında 27 kişiye ceza uygulandı

16.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:12
Uşak'taki kumar operasyonlarında 27 kişiye ceza uygulandı

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonlarında 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonlarında 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.

Durak Mahallesinde ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda iki adreste bulunan 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlker Başbuğ Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli
Magazin Aleyna Tilki Demet Özdemir Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Silah Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'taki kumar operasyonlarında 27 kişiye ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:13:26. #1.14#
title