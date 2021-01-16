Uşak'taki kumar operasyonlarında 27 kişiye ceza uygulandı
16.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:12
Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonlarında 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.
Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonlarında 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.
Durak Mahallesinde ruhsatsız iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda iki adreste bulunan 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık