Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

18.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:14
Uşak'ta tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ın Ulubey ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gülek Yeşilkaya'nın (55) kullandığı plakasız motosiklet, Çamlıbel köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Yalçın N. idaresindeki 03 ABH 405 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yeşilkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yeşilkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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