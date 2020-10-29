Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:26

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Uşak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vali Funda Kocabıyık'ın valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

UŞAK - Uşak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vali Funda Kocabıyık'ın valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetin 97.yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kutlandı. Düzenlenen kutlamaya Vali Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Ak Parti Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Cumhuriyeti kuran, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadımız, Türk milleti üzerindeki gücün tek kaynağının ve tek sahibinin yine Türk milleti olduğunu ilan ettiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele ile genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yekvücut olan Türk milleti; vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için tüm imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı, milli birlik ve beraberliğimize kast edenlere karşı sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürütülen en şanlı zaferimiz olarak tarihe geçti. Benzeri görülmemiş kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te Türk milleti, Cumhuriyeti ilan ederek tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını kanıtladı" dedi.

Etkinlikler, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunlarının oynatılmasıyla son buldu. Vali Kocabıyık, kutlamanın ardından vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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