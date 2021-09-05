Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu
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Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün yüzüne çıktı, barajda ürküten görüntüler oluştu Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün...

Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün yüzüne çıktı, barajda ürküten görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında sularının çekilmesiyle köy mezarlığı gün yüzüne çıktı, barajda ilginç görüntüler oluştu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat- Özen barajı kuraklığı gözler önüne seriyor. 2009 yılından su tutmaya başlayan baraj 6 ay gibi kısa bir sürede Maden-Alanyurt ve Pusat gibi köyleri sular altında bırakmıştı. Bu yıl etkisini gösteren kuraklık sonrası baraj alarm vermeye başladı. Yağışların az olması ve sulama ile birlikte barajın suyu yaklaşık 50 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Maden ve Alanyurt köyündeki bazı yerleşim yerleri, mezarlar, ağaçlar ve elektrik direkleri gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz yıl sular altında kalan köy mezarlığı bu yıl tamamen gözle görülür hale geldi. Ortaya çıkan mezarlar ve yerleşim yerleri ilginç görüntüler oluşturdu.

"Durum vahim"

Köy sakinlerinden Mahir Aksoy, durumun hem baraj hem de kendileri açısından vahim olduğunu söyleyerek, " Şuanda yarı yarıya su gitmiş durumda. Yağmurun olmayışı, sulamadan dolayı su azaldı. Bu mezarlık tamamen sular altındaydı. Sadece ağaçların olduğu yer vardı. Bir mezar vardı gerisi hep sular altındaydı. Su, Yükseklik olarak 15 metre çekildi, yüzeysel olarak 50 metreden aşağı değil. Şuanda sular çekildi mezarlar da ortaya çıktı. Allah'ın izni ile bir sende de tekrar dolabilir. Durum vahim, baraj açısından vahim bizim açımızdan da vahim" dedi.

"Kuraklık kendi oldukça burada da gösterdi"

Köy sakinlerinden Mahmur Özer, kuraklığın kendini oldukça gösterdiğini ifade ederek, "Şuan görmüş olduğumuz maden köyünden bazı yerler dışarı çıkmış durumda. Böyle giderse herhalde tamamı çıkacak gibi görünüyor. Temennimiz eskisi gibi dolup eski güzel görüntüsünü alması. Kışında yağmamış yazın da bir iki sefer yağmur yağdı. Ondan dolayı su azaldı, tabi sulamada var. Gittikçe azalıyor. Kuraklık kendi oldukça burada da gösterdi" diye konuştu.

Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu
Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu
Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu
Ürküten görüntüler yaşanan kuraklığı ortaya koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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