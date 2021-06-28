Üretici Kadınlar Köylerinde Ziyaret Ediliyor
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Üretici Kadınlar Köylerinde Ziyaret Ediliyor

Üretici Kadınlar Köylerinde Ziyaret Ediliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, Gıda Mühendisleri ve Veteriner Hekim eşliğinde Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınların ahırlarında, mutfaklarında, pişirme yerlerinde ve tarım alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, Gıda Mühendisleri ve Veteriner Hekim eşliğinde Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yer alan üretici kadınların ahırlarında, mutfaklarında, pişirme yerlerinde ve tarım alanlarında denetim gerçekleştirdi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Hedefimiz tüm Türkiye'yi doğal, sağlıklı ve hijyenik ürünlerle buluşturmak. Üretici kadınlarımız da bu denetimlerden çok memnun. Kadınlarımızla birlikte her zaman daha iyisini hedefliyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi, üretici kadınlara yönelik denetimlerine başladı. Denetimler ilk olarak Hıdırağa, Orhaniye, Karakasım, Üyüklütatar ve Küçükdöllük köylerinde başladı. Ekipler, Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'nda yetiştirdiği ve ürettiği ürünleri tüketici ile buluşturan üretici kadınların yaşam alanlarına giderek, ahırlarını, mutfaklarını, pişirme yerlerini ve tarım alanlarını denetledi.

Denetimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Biz bu yola tüketicileri doğal, kaliteli, sağlıklı ve hijyenik ürünleri tüketici ile buluşturmak için çıktık. Pazar açılmadan önce üretici kadınlarımızla defalarca toplantılar yaptık, beklentilerimizi, yapılması gerekenleri anlattık. Verdiğimiz eğitimlerle de sağlıklı, hijyenik gıdanın nasıl temin edilebileceğini üretici kadınlarımızla paylaştık. Şimdi de ekiplerimiz yerinde denetim gerçekleştirerek, kadınlarımızla fikir alışverişinde bulunuyor. Tüm çabamız tüketici sağlıklı, organik ve iyi tarım uygulaması ürenler ile buluşturmak" ifadelerine yer verdi.

1 Temmuz'da başlayacak olan yeni normalleşme döneminde Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının da sona erdiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Perşembe günleri kurulan Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı, Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bundan sonra Pazar Günleri kurulacaktır. 4 Temmuz Pazar Günü, tüm Edirnelileri Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı'na davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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