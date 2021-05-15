Ürdünlüler Filistin sınırında İsrail'in saldırılarını protesto etmeyi sürdürüyor
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Ürdünlüler Filistin sınırında İsrail'in saldırılarını protesto etmeyi sürdürüyor

Ürdünlüler Filistin sınırında İsrail'in saldırılarını protesto etmeyi sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdünlüler Filistin sınırı yakınında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı başlattıkları protestolarına bugün de devam ediyor.

Ürdünlüler Filistin sınırı yakınında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı başlattıkları protestolarına bugün de devam ediyor.

Yüzlerce Ürdünlü yine işgal altındaki Batı Şeria sınırında yer alan Ürdün Vadisi'ndeki Onur Şehitleri anıtı önünde toplandı.

Ürdün ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Kapıları açın", "Milyonlarca şehitle Kudüs'e gidiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

İsrail saldırılarına karşı Filistin'le dayanışma için dün aynı bölgede düzenlenen gösterilere yaklaşık 3 bin kişi katılmıştı.

Filistin'e destek amaçlı benzer kitlesel gösteriler, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Aclun, El-Mafrak, Tafile, Kerak, Akabe Zerka kentlerinde de düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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