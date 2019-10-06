Ürdün'den Tunuslulara vize muafiyeti kararı

06.10.2019 16:28

Ürdün, Tunus vatandaşlarının ülkeye girişine ilişkin vize muafiyeti kararı aldı.

Ürdün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde Tunus vatandaşlarına vize muafiyeti getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün'e gelen kardeş ülke Tunus vatandaşlarının her türlü vizeden muaf tutulması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ürdün ve Tunus, ikili ilişkileri geliştirerek turizm gelirlerini artırmaya çalışıyor. Ürdün, şubat ayında Tunus vatandaşlarına vize ücreti muafiyeti getirmiş, buna karşılık Tunus ise Ürdün vatandaşlarının vize şartını kaldırmıştı.

Ürdün Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 itibarıyla bir önceki yıla oranla yüzde 9,5 artışla 6 bin 130 Tunuslu turist ülkeye gelmişti.

Kaynak: AA