Üniversitemizin Avrupa Birliği Destekli Agreen Projesi'nde Marka Çalıştayı Gerçekleştirildi 02-04-2021
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Üniversitemizin Avrupa Birliği Destekli Agreen Projesi'nde Marka Çalıştayı Gerçekleştirildi 02-04-2021

Üniversitemizin Avrupa Birliği Destekli Agreen Projesi'nde Marka Çalıştayı Gerçekleştirildi 02-04-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin ortağı olduğu, Avrupa Birliği destekli "Karadeniz Havzası'nda İklime Duyarlı, Yeşil Tarım için Sınırötesi Ortaklık (AGREEN)" Projesi kapsamında, markalaşma konulu Ulusal Odak Grup Çalıştayı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin ortağı olduğu, Avrupa Birliği destekli "Karadeniz Havzası'nda İklime Duyarlı, Yeşil Tarım için Sınırötesi Ortaklık (AGREEN)" Projesi kapsamında, markalaşma konulu Ulusal Odak Grup Çalıştayı düzenlendi.

Tarım sektöründe modernizasyonu, iklime duyarlı tarım ürünlerinin ortak bir marka ile pazara sunulması ve öğrenme ortaklıkları kurulması hedefleriyle çalışmalar yürüten AGREEN Projesi, Odak Grup Marka Çalıştayı ile bölgedeki tarım üreticilerini, kamu kurumlarının yetkililerini ve bilim insanlarını bir araya getirdi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen AGREEN Ulusal Odak Grup Marka Çalıştayı'nın açılışı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ERDEM tarafından yapıldı. Açılış konuşmasının ardından, Uygulama Topluluğu Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Duygu DOĞAN, projenin özel hedeflerini ve iklime duyarlı tarım hakkında planlanan faaliyetlerini anlattı. AGREEN Marka Uzmanı Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU moderatörlüğünde ise Karadeniz Havzası'nda yetiştirilecek iklim akıllı tarım ürünlerinin pazarlaması için ortak marka stratejileri görüşüldü. Markalaşmada uluslararası akreditasyon, iklime duyarlı tarım ürünleri için pazarın rekabet gücü, tüketici profili, üreticilerin beklentileri ve ortak marka kimliği konuları tartışıldı.

Karadeniz'e kıyısı olan veya sınır komşusu durumundaki 6 ülkeden ortakların eşzamanlı faaliyetleriyle yürütülen AGREEN Projesi, Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı 2014-2020 fon kaynağı ile destekleniyor. 799. 279, 60 Euro'luk geniş bütçesi ve 30 aylık süresi ile dikkat çeken AGREEN projesinin bir sonraki adımında iklime duyarlı tarım modellemeleri ve deneme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre

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Üniversitemizin Avrupa Birliği Destekli Agreen Projesi'nde Marka Çalıştayı Gerçekleştirildi 02-04-2021 - Haberler
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