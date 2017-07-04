Üniversite Öğrencilerinin Karıştı Darp Olayının Yargılanmasına Başlandı

Sosyal medyada yayılan videolar üzerine haklarında işlem yapılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi 3 kız öğrenci hakim karşısına çıktı.



KTÜ'de öğrenim gören Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y.'nin geçtiğimiz Şubat ayında Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde tartıştıkları Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B'yi darp ettikleri ve bunu sosyal medya üzerinden paylaştıkları gerekçesiyle Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Duruşmaya müşteki sanıklar Kübra T., Esra K., Gülbahar B ile Hasibe H. katılarak savunmalarını gerçekleştirdi.



Müşteki sanıklardan Esra K. ifadesinde eve çay içmeye gittiklerini belirterek "Eve gittiğimizde 'Çay içmeye geldik' diye söyledim. Salonda eşyaların kenara çekildiğini fark ettim. Mihriban Y.'nin elinde elektro şok vardı. Sürekli üzerimize tutuyordu. Ben acı hissetmedim ama biraz reflekslerimi kaybettim. Sonra biber gazı sıktılar ve kapıyı kapattılar çıkmamıza izin vermediler. Zaten videoda belli, biz sürekli bağırıyoruz. Hasibe H. bana jopla vurdu. Bu videoda bellidir. Bu sırda Gülbahar B. 'yapmayın etmeyin' diye söylüyordu. Gülbahar'ın olaya karışmasını istemediler. Kimin getirdiğini hatırlamıyorum ama odaya kilitlememişler. Bana tweet üzerinden hakaret ettikleri için bende onlara hakaret ettim. Olay yerinde hiçbir şekilde hakaret etmedim. Ben içeride 'kelebek' tabir edilen bir çakıyı gördüm. Hasibe H.'de jop vardı. Sonra Mihriban elektro şoku aldı. İddia edildiği gibi bizlerden onları kimse videoya çekmedi. Ben şu anda şikayetçiyim" dedi.



"Bizim amacımız konuşmaktı"



Olayda Hasibe H. kendisinin fiziğiyle ilgili olumsuz konuşulduğunu öne sürerek "Sosyal medya üzerinden Kübra T. bizi rahatsız ediyordu. Kendisini çok ciddiye almadık. Fakat adresimizi isteyip evimize gelmek istediler. Kübra T. sürekli benim boyum ve fiziğim ile atışma halindeydi. Benim erkek bir arkadaşım vardı, bunla da görüşme durumları vardı. Olay birazda bu nedenle başladı. İlk önce Esra K. bizi bulundukları yere davet etti. Bende açıkçası gitmek istemedim. Sonra onlar bizim adrese 3 kişi geldiler. Eve geldiklerinde içeriye ayakkabılarıyla girdiler. 'Konuşalım, niye tweet üzerinden küfür ediyorsun' dedim. Hiçbiri yanıt vermedi. Bizim amacımız konuşmaktı. Gülbahar'a karşı hiç üslubunu bozmadım. 3 şahsı da asla tehdit etmedim. Esra T. saçımı çekti cebinden bir şey çıkartı ve 'dayak videolarını internetten görürsün' dedi. Sonra Nurçin Ç.'ye dönerek 'Sen kamerayı aç video neymiş gösterelim' dedim. Nurçin'de olanları çekti. Eve bulunan 2 adet elektro şok tabanca kutusunu Mihriban Y. memleketinden getirmişti. Bu kutuların içerleri boştu. Bu kutuların içine takı koyuyorduk. Karşı taraf şikayetinden vazgeçerse bende vazgeçerim. Ama onlar vazgeçmez ise bende şikayetçiyim" diye konuştu.



"Elektro şok aleti ile bizi korkutmaya çalıştı"



Kübra T. evdekilerin kendilerini elektro şokla korkutmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları söyledi:



"Sosyal medyadaki tartışma üzerine eve gittik. Montumu çıkaracakken Mihriban karnıma tekme attı. Mihriban Y. elindeki elektro şok aletiyle bizi korkutmaya çalıştı. Kapıyı kilitlediler. Ben bir ara kaçmaya çalıştım, çelik kapının kilitli olduğunu gördüm. Mihriban Y. beni saçımdan tutup bana ellerimden elektro şok verdi. Sonra Esra K.'nın yüzünü kanlar içinde gördüm. Esra sürekli 'yapmayın' diyordu. Mihriban diziyle Esra'ya vuruyordu. O sıra biber gazı sıktılar. Ama kimin sıktığını görmedim. İddia edildiği gibi biz video falan çekmedik. Videoyu Nurçin Ç. çekiyordu. Bir ara Mihriban çekimlere devam ederek 'aferin aferin' gibi laflar söyledi. O sırada Hasibe H. bizim için 'bunları camdan aşağıya atın' diye bağırdı. Ellerinde plastik jop ve demir çubuğa benzer bir şey vardı. Şikayetçiyim."



Diğer müşteki sanık Gülbahar B. de kendisine karşı herhangi bir darp ve hakaret olmadığından şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme hakimi dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - TRABZON