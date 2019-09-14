Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.

14.09.2019 19:29

Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Dedeli köyünde meydana geldi. Kazada, Nevşehir'den Giresun istikametine gitmekte olan M.D. Yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Dedeli köyü geçişinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin öğrenci kaydı için gittikleri Nevşehir'den Giresun'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı
Kaynak: İHA
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