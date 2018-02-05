Unıcef Türkiye Temsilcisi Duamelle - Kilis

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, "Çocuklar hiçbir şekilde savaşın, patlamaların bir parçası olmamalı. Buna kesinlikle karşıyız. Bugün dayanışma göstergesi olarak Kilis'e geldik."dedi.

Duamelle, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyareti sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, her çocuğun güvenli ortamda büyümesi gerektiğini, bu nedenle uzun süredir özellikle Kilis Belediyesi ile projeler yürüttüklerini söyledi.

Ne Suriye'de ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde hiçbir insanın savaşın gölgesi altında, bomba seslerinin gürültüsü altında yaşamak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Duamelle, UNICEF olarak tüm dünyaya sürekli olarak bunu söylediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar hiçbir şekilde savaşın, patlamaların bir parçası olmamalı. Buna kesinlikle karşıyız. Bugün dayanışma göstergesi olarak Kilis'e geldik. Buradaki yerel yönetim, zarar görmüş tüm çocuk, yetişkin ve annelere son derece önemli yardımlar yapıyor. Gerçekleştirdiğimiz program alınan olumlu sonuçlar neticesinde önümüzdeki aylarda da devam edecek. Kilis'teki çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocukların günümüzde karşılaştığı saldırılar son derece travmatik. Çocukların şiddete ve saldırılara maruz kalması onlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda bu çocukların mutlaka psikolojik destek alması gerekir, tabi en iyisi bu durumların önüne geçebilmek. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar savaşa maruz bırakılmamalı ve bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Çocukları bu tarz durumlardan korumak görevimiz olmalı."

Duamelle, çocukların yaşanan olaylardan zarar görmemesi için çıktıkları yolda, Kilis'teki yerel yönetimlerle bağlantıya geçtikleri ve çocuklara ihtiyaçları olan yardımı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.