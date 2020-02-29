UMH askeri güçleri Trablus'un güneyindeki 11 Hafter mevzisini vurdu

29.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:06

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin konuşlandığı 11 mevzi bombalandı.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başkent Trablus'un güneyi ve Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na yapılan roket saldırılarına karşılık verildi.

Açıklamada "UMH'ye ait silahlı güçler tarafından Hafter'in paralı milislerinin bulunduğu 11 mevziye operasyon düzenlendi. Operasyon Mitiga Havalimanı ve Trablus'un sivil yaşam alanlarına yapılan roketli saldırılara misliyle karşılık şeklinde gerçekleştirildi." denildi.

Hafter'e bağlı milisler, dün 25'i Mitiga Havalimanı'na olmak üzere, başkent Trablus'a 60'dan fazla füze fırlatmıştı.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise katıldığı bir yerel televizyonda, "Trablus'un güneyindeki bütün Hafter mevzilerini vuracağız" demişti.

Kaynak: AA