Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun üçüncü günündeki 118 kilometrelik Kilis-Gaziantep etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen turun üçüncü günündeki Kilis-Gaziantep etabı, Burç Kavşağı'nda sona erdi.

Söz konusu etapta milli takım sporcuları Cebrail Şeker birinci, Ahmet Örken ikinci, Minsk Cycling (Belarus) takımından Samoilau Branislau ise üçüncü oldu.

Turun genel klasmanında, milli takım sporcusu Onur Balkan birinci, Bike Arid takımından (Almanya) Aaron Grosser ikinci, Ahmet Örken üçüncü sıradaki yerini korudu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir yarışın gerçekleştirildiğini ifade ederek, birincinin milli takım sporcusu Cebrail Şeker olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Konuşmalarının ardından başarılı sporculara madalyaları ve ödülleri verildi.

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, yarın Yavuzeli-Gaziantep etabının koşulmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA