Uluslararası Lübnan Mahkemesi, Hariri suikastı davasında karar duruşmasını 18 Ağustos'a erteledi
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Uluslararası Lübnan Mahkemesi, Hariri suikastı davasında karar duruşmasını 18 Ağustos'a erteledi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada karar duruşmasını 18 Ağustos'a erteledi.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi, Hariri suikastı davasında karar duruşmasını 18 Ağustos'a erteledi
05.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:17

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada karar duruşmasını 18 Ağustos'a erteledi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın mağdurlarıyla dayanışma için, daha önce 7 Ağustos olarak belirlenen karar duruşmasının, 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, patlamada ölen ve yaralananlar için mahkemenin bayrağının bugün yarıya indirildiği belirtildi.

Refik Hariri ile 21 kişinin öldüğü saldırı

Hollanda'nın Leidschendam kentinde bulunan özel mahkemede görülen ve "eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye suikast düzenledikleri" iddiasıyla Selim Cemil Ayyaş, Hasan Merhi, Hüseyin Oneissi ve Esed Hüseyin Sebra'nın gıyaben yargılandığı davada sona gelinmişti.

Refik Hariri ile 21 kişinin öldüğü, 226 kişinin yaralandığı saldırının soruşturulduğu dosyada, 297 tanık ifadesi ve 3 bin 131 belge delil olarak bulunuyor.

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, bugün babasının mezarı başında yaptığı açıklamada, "Uluslararası Lübnan Mahkemesi, kararı açıklamayı erteler mi ertelemez mi bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti.

29 Mart 2006'da BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi, Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında "Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek" suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı.

Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla, 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

BM Güvenlik Konseyince Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin, davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu.

Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.

Kaynak: AA

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