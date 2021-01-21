Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Sağlam'a ziyaret

Çankırı, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu illerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam'a ziyarette bulundu.

Birlik Genel Başkanı Tuncay Gençer, Genel Sekreteri Dr. Yaşar Okur, Başkan Yardımcısı Hasan Kaya'nın katıldığı ziyarette, çocukların ülkenin geleceği olduğu vurgulandı.

Bölgenin yetiştirdiği önemli bir değer olan Genel Müdür Sağlam ile çocukların ve geleceğin emin ellerde olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren birlik heyeti, bölgede çocuklara yönelik hangi tür projelerin hayata geçirilebileceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Salgın sürecinin hemen akabinde normalleşmenin bir an önce yakalanması için, gelecekte İslam bayraktarlığını devralacak çocuklara ne kadar yatırım yapılsa az olduğuna değinilen toplantıda, bölge insanının karar alma mekanizmalarında daha çok temsilinin getireceği faydalar, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki büyük yatırımlar, Ankara'da birlik tarafından yapılan üst düzey lobi ve lojistik faaliyetler istişare edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek